キルケランワークインプログレス1st（黄色）

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Kilkerranworkinprogress1st自分で飲むために購入したのですがお酒を飲まなくなったため出品いたしました。同商品を他に2本出品しております。区別するため「黄色」の輪ゴムをつけてます。2009年購入。今では手に入りにくいレア品です。撮影の際のみ箱から室内に出しております。撮影後にパラフィルムを巻きました。発送の際は、商品をプチプチに包んでヤマトの酒箱に入れて用意させていただきます。あくまで個人保管の古酒です。ご了承の上ご購入いただきますようお願いします。気になる点はお気軽にお尋ねください。【まとめ値引きについて】他にもウイスキーを出品しております。ウイスキーをまとめて購入いただくと下記のようにお値引きさせていただきます。+1本で5%値引き+2本で8%値引き+3本で10%値引き+4本で12%値引き+5本で14%値引き（商品合計金額からのお値引きとなります。）値引き後の金額を提示いたしますのでコメントにてお声がけください。蒸留所・銘柄···その他一本あたりの容量···500〜749ml総数···1本アルコール度数···40～44%蒸留所・銘柄···その他熟成期間···〜9年一本あたりの容量···500〜749ml総数···1本アルコール度数···45～49%#キャンベルタウン#グレンガイル#スプリングバンク