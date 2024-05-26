ニッカ余市＆宮城峡アロマティックイースト

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ご覧いただきありがとうございます。＊商品名＊余市アロマティックイースト2022箱無し1本宮城峡アロマティックイースト2022箱無し1本計2本セット＊内容量＊700ml＊アルコール分＊余市 48%宮城峡 47%2本入りの箱に入れて包装した上にプチプチで包みます。専用箱ではございません、ご了承ください。国内限定10,000本の商品。中身すり替え防止の為返品禁止。