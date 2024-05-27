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- 9月末削除 ArpegestoryOriginalパール付カットソー
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商品詳細
購入意欲のない「いいね」不要です-------------------------------------------------ブランド：アルページュストーリーオリジナルカラー：ベージュサイズ：2(肩幅38.4cmバスト98cm着丈62cm)2度着用のみの美品です♪昨年人気で即完売したアイテムです。ボトムスの合わせ方次第でカジュアルにも綺麗めにも着用いただけます。※パールの取り外しはできない仕様です。※出品迷っておりますので急に削除する可能性あります。綿：100％定価：¥9,900-------------------------------------------------※他サイトでも出品しているため、急に削除する可能性があります。※自宅保管ですので神経質な方は購入をお控え願います。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。※発送の際、小さく畳んで発送いたしますので、畳み皺等ご容赦ください。アプワイザーリッシェ Apuweiser-richeジャスグリッティー JUSGLITTYリランドチュール Rirandtureマイストラーダ Mystradaカデュネ CADUNEアルページュストーリー ArpegestoryオリジナルmischmaschwillselectionproportionbodydressingLiliancaratnoelamercuryduo31sonsdemodemiiaオフィス通勤
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