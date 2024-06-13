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美品　ウィルセレクション キャミソール　ミニワンピ　ティアード　プリーツ
商品番号 X87144867283
商品名

美品　ウィルセレクション キャミソール　ミニワンピ　ティアード　プリーツ
ブランド名 ウィルセレクション
特別価格 税込 1,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❤︎商品番号ID1952o！✨全商品、即購入OK✨❤︎割引きについて✨フォロー割　リピーター割✨1000-2000円→100円割引2001-3000円→300円割引3001-4000円→400円割引4001円以上→500円割引「フォロー割希望」「リピーター割希望」とコメントくださった方#もっちShop←全商品ご覧いただけます♪ブランド/商品情報•WILLSELECTIONウィルセレクションキャミソール　ミニワンピースアンサンブル　フルシーズンプリーツ　ティアード　青緑系肩紐調整可能　サイズ【cm】肩幅　身幅　約37袖丈　総丈　約80・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。必ず画像のコンディションと実寸を確認してから購入ください。・着画掲載は不可です。❤︎追跡・匿名ありの「ゆうゆうメルカリ便」でお届け※らくらくメルカリ便に変更する場合があります。•古着、ビンテージ商品が多くありますので、多少の使用感などはご了承ください。・専用ページはメルカリの規約違反になるため作りません。
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