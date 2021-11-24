レア【PRADA】SAFFIANO LEATHER MINI POUCH

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【PRADA】SAFFIANOLEATHERMINIPOUCH10/1までの出品予定です購入日 2023年9月購入場所 免税店 100%本物、証明書つきです■サフィアーノレザーミニポーチ■-ハートの形をしたロマンチックなデザインが特徴のミニポーチをご紹介いたします。ハートにピンク...オトナ心ときめかせてくれる♡なにをいれるか考えるのも楽しくなるアイテムです。・アッパー素材:レザー・カラー:ブラック・取り外し可能なレザーハンドル・ファスナー開閉式・エナメル加工のメタル製トライアングルロゴ--- ブランド詳細 ---■PRADA■プラダ(PRADA)はイタリアのラグジュアリーブランド。1913年、マリオ・プラダとその兄弟がミラノに皮革製品のブティックを開業し、メンズ＆ウィメンズの洋服を中心にシューズ、バッグなどのアクセサリー、アイウェア、フレグランスと幅広く展開しています。現代的で革新的な素材使いやデザインの斬新さと、伝統や歴史等の過去との調和で常にトレンドの先を行くコレクションを展開し、象徴的なアイテムとして、トライアングルロゴを配したナイロンバッグが挙げられますね。2020年、ラフ・シモンズがミウッチャ・プラダの共同クリエイティブディレクターに就任することを発表し、2021年春夏ウィメンズコレクションが新体制でのファーストコレクションとなりました。付属品写真3ページ目が例です。保存袋、保証書免税店の袋に入れてお送りします。差し替え防止のため、返品不可商品です。#エマワトソン