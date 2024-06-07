マリアンヌ　2way トートバッグ

【値下げ中】☆色合いが落ち着いたネイビーの色に、大きなリボンの色がくすみのあるピンク色なので、可愛く、そして大人っぽくも使えるアイテムです☆●カラー→ピンク、ネイビー●ブランド→Lanvinenblue●サイズ →高さ19、幅25、底マチ15、持ち手高さ11cm●重さ→約410g(素人採寸ですので、誤差はご了承ください)●ポケット→外側に1、内側に3つ●定価22000円●使用回数は、2回使った程度です。★取り外し可能なショルダー付きです☆また、側面のボタンを外すと、更に広がるので、容量も結構入ります。ポケットも合計4つあるので、使いやすいです☆★チャックの開閉、問題ないです。⚠︎リボンの先がくるんと少し巻き癖があります(押さえるように置いておけば、巻き癖は弱くなります♪⚠︎持ち手部分のリボンも少し波打つようにフワっとなっています⚠︎金具部分も基本的には綺麗だと思いますが、多少の変色がある部分もあります。(底部分など)⚠︎皮が少しめくれているところがあります。写真を載せています。(7枚目の赤丸)写真の確認をお願いいたします。⚠︎自宅保管品であることご考慮のうえご検討ご購入お願いいたします。⚠︎神経質な方のご購入はお控え下さい。配送は、なるべくシワにならないよう箱に収めますが、持ち手部分は少し丸めて、コンパクトに収納してから送らせていただきます。最後まで読んでくださり、ありがとうございます。どうぞ、よろしくお願いいたします☆



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