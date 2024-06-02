EAST BOY　スクールバッグ　ピンク刺繍　値下げ中

EASTBOYイーストボーイ正規店にて購入通学用に半年程使用してました多少の傷や底に少しスレがありますが（写真をご確認下さい）持ち手や中は比較的綺麗な状態です●素材：レザー合皮●色：ブラック黒/薄ピンク刺繍●サイズ：・縦:24cm・横:41cm・厚さ:16cm・ハンドル高さ:28cm



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