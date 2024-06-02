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EAST BOY　スクールバッグ　ピンク刺繍　値下げ中
商品番号 D41826510499
商品名

EAST BOY　スクールバッグ　ピンク刺繍　値下げ中
ブランド名 イーストボーイ
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EASTBOYイーストボーイ正規店にて購入通学用に半年程使用してました多少の傷や底に少しスレがありますが（写真をご確認下さい）持ち手や中は比較的綺麗な状態です●素材：レザー合皮●色：ブラック黒/薄ピンク刺繍●サイズ：・縦:24cm・横:41cm・厚さ:16cm・ハンドル高さ:28cm
http://narcologia.ru/goods/navigate208230.html
http://narcologia.ru/goods/enquire133789.html
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