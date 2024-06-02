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フルラ　FURLA ショルダーバッグ
商品番号 P19514255087
商品名

フルラ　FURLA ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルラFURLAショルダーバッグ約21㌢✖️約16㌢✖️約8㌢使う機会がなさそうなので出品します。よろしくお願いいたします。#FURLA#フルラ#チェーンバック#ショルダーバッグ
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