新品 H BEAUTY＆YOUTH ニット キャミソール ビスチェ リブ グレー

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【ブランド】HBEAUTY＆YOUTH【アイテム】ニットキャミソール【色】グレー×カラフルラメ糸【素材】ポリエステル34％綿33%毛33%【サイズ】フリーサイズ着丈 約52㎝身頃幅 約37㎝【付属品】なし【状態】新品未使用品です。サイズが合わなかった為この度出品致します。大切に保管していた為状態は良好です。（※神経質な方は入札をお控えください）【商品説明】ラメ糸を使用した表情豊かなニットキャミソールです。生地に厚みと弾力を持たせることで型寄れしづらく、深みのある上品な色合いもポイントです。ビスチェとして、ジャケットレイヤードなど幅広いスタイルにおすすめです♪【お取引】※商品到着後のすり替え等防止の為、返品は不可とさせて頂きますので、気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。迅速丁寧に対応させて頂きます。#エイチ#エイチビューティーアンドユース#アレキサンダーワン#ザロウ#アクネストゥディオズ#ステラマッカートニー#フィリップリム#キャバン#ハイク#オーラリー#TOGA#コムデギャルソン#クラネ#ビューティフルピープル#UN3D#ルシェルブルー#エンフォルド#セオリー柄・デザイン···無地カラー···グレーカップ···カップなし季節感···春、秋、冬