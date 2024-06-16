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【新品】半袖　Tシャツ　ティーシャツ　水色　LL 男女兼用 413
商品番号 W95690009750
商品名

【新品】半袖　Tシャツ　ティーシャツ　水色　LL 男女兼用 413
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【24時間以内発送】✅フォロー割引✅リピート割引✅おまとめ割引　✨即購入大歓迎✨ご希望の割引をコメントで教えて下さい⸜︎︎︎︎♥⸝‍﻿﻿※ご購入後のお値引きはシステム上できません。#まとめ割引対象商品cola《トラブル防止の為、プロフィールの確認とご質問等は購入前にコメント下さい。》┈┈┈┈┈┈┈┈≫≫商品説明新品・未使用、タグ付き商品です。【サイズ】　LLXL【カラー】　水色　スカイブルーレディース　メンズ　男女兼用Tシャツ　ティーシャツ　半袖トップス　ルームウェア　部屋着≫≫平置き採寸(cm)肩幅・91（袖から袖）身幅・55着丈・66袖丈・37≫≫状態新品未使用品です。☆あくまでも一度は人の手に渡った品物、という事をご理解の上、ご購入ください。≫≫発送方法基本的に【ゆうパケットポスト】で発送です。梱包した際のサイズにより、発送方法を変更させていただくことがあります、ご了承ください。☆発送の際は送料を抑えるために、防水対策をした上で圧縮し、簡易梱包にて発送させて頂きます。ご了承ください。☆※素人の自宅保存、検品ですので神経質な方はご遠慮ください。喫煙者、ペットはおりません。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈【adidasNIKEPUMAなどの有名ブランドに加えて、ノースフェイスパタゴニアH\u0026Mなども取り揃えてます。韓国輸入服子供服プチプラのユニクロGUしまむらなども出品します。主にTシャツポロシャツハーフパンツショートパンツスウェットジャージウィンドブレーカーなど♪野球やサッカーフットサル陸上テニスバスケゴルフなどの各種スポーツウェアやトレーニング　ランニング　ウォーキング運動時に使える新品古着、デッドストックビンテージヴィンテージアメカジ古着女子古着男子向けを出品してます】柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···秋季節感···夏、秋季節感···春、夏、秋
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