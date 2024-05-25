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ルシエルキャミ　スリア　suria ヨガウェア
商品番号 G41263040490
商品名

ルシエルキャミ　スリア　suria ヨガウェア
ブランド名 スリア
特別価格 税込 1,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地くすみグリーンのような色数回使用し、ホームクリーニング済みです。M：着丈64cm、身幅36.5cm、裾幅39.5cmシャープなダブルストラップが印象的なブラ付キャミ。女心を酌んだ絶妙なカッティングで、身体を美しく魅せるキャミソール。デザインの効いたダブルストラップと少し長めの丈感で、ヨガで動くことを考えた機能面の配慮も嬉しいポイント。首元の開きが広めのトップスを重ねて、ストラップをのぞかせるコーデもおすすめ。
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