ルシエルキャミ　スリア　suria ヨガウェア

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商品詳細
柄・デザイン···無地くすみグリーンのような色数回使用し、ホームクリーニング済みです。M：着丈64cm、身幅36.5cm、裾幅39.5cmシャープなダブルストラップが印象的なブラ付キャミ。女心を酌んだ絶妙なカッティングで、身体を美しく魅せるキャミソール。デザインの効いたダブルストラップと少し長めの丈感で、ヨガで動くことを考えた機能面の配慮も嬉しいポイント。首元の開きが広めのトップスを重ねて、ストラップをのぞかせるコーデもおすすめ。
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