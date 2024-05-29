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TONALのブラウスです。サイズ38カラー ベージュほつれなどはございません。配送時はたたんでお送りします。あくまで自宅保管、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。気になる方はお控えください。#オフィスカジュアル#OL