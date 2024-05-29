メイソングレイ　カットソー

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MAYSONGREYのサークルフォルムプルオーバー です。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋1回のみ着用しましたが、汚れ等はなく美品と思われます。ブラックも出品しております！ご検討、ご購入のほど宜しくお願いいたします。以下、商品説明の引用です。↓定価:13200円洗濯方法家庭洗濯：液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる。自然乾燥：吊り干しがよい。アイロン：底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる。ドライクリーニング：石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる。M:着丈72.cm身幅75cm袖丈cm裾幅53.5cm袖口40cm【洗濯表示】洗濯機、漂白不可、タンブル乾燥不可、自然乾燥、アイロン仕上げ可、ドライ可、ウエットクリーニング可【素材】ポリエステル98％ポリウレタン2％