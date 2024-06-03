今季！スローブイエナ◆ VACANCES ロゴフレンチTEE グレー

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···袖なしネック···クルーネック季節感···夏【2023SS】SLOBEIENAメンズライクな少しスラブ感のある天竺素材を使い、カジュアルに仕上げたフレンチスリーブデザインのロゴT。レディースならではの広めの身幅や、フレンチスリーブがポイント。カジュアルの中に女性らしさを少しだけプラスしたTシャツに仕上げました。1枚でこなれた雰囲気を楽しめるおすすめのアイテムです。6,600円一回着用着丈68身幅58