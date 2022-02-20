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未使用タグ付 海外ドラマ ビバリービルス 高校白書 Tシャツ
商品番号 Q48377424092
商品名

未使用タグ付 海外ドラマ ビバリービルス 高校白書 Tシャツ
ブランド名 マーキュリーデュオ
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

懐かしの海外ドラマ、ビバリーヒルズ高校白書より、ケリー、ドナ、ブレンダがプリントされたTシャツになります☆ビバヒル好きな方いかがでしょうか(^○^)☆サイズ表記フリー身幅55cm肩幅54cm身丈69cm袖丈21cm※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください☆素材綿100%☆定価¥4950税込※未使用タグ付きですがあくまで素人保管なので神経質な方はご購入をご遠慮ください※発送は折りたたんで梱包させていただきます。※ネコポスにて発送予定（日付指定不可）※お値下げ、お取り置き不可☆その他のTシャツ検索はこちらから↓↓☺︎☺︎#LOKIのTシャツビバリーヒルズ海外ドラマ映画Tシャツ90210BeverlyHillsビバリーヒルズ高校白書ビバリーヒルズ青春白書#Buyee#海外ドラマTシャツ#ビバリーヒルズ青春白書#ビバリーヒルズ高校白書#90210カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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