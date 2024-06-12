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レース切替 キャンディスリーブ ブラウス【M】白 ホワイト 新品未使用❗シャツ★
商品番号 E81934678883
商品名

レース切替 キャンディスリーブ ブラウス【M】白 ホワイト 新品未使用❗シャツ★
ブランド名 エヘカソポ
特別価格 税込 1,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■新品未使用タグ付き❗ehkasopoエヘカソポ◆オーバーレース切替キャンディブラウスサイズ:M色:白ホワイト(本体)綿100%(別生地)綿100%(刺繍糸)綿100%■似合わなかったので、出品します！袖のデザインが、カットワークの柄になっていて、大人可愛いブラウスです。※色違いで黒(ブラック)も出品中です！▼他にもレディース服出品中！こちらから→#かっぱりん子レディース服まとめ買いをご希望の方は、購入申請の前にコメントからお願いします。#古着ファッション#古着urbanresearchアーバンリサーチKBFニコアンド無印sm2SM2#samansaMos2#SM2#サマンサモスモスIENAイエナIENASLOBEイエナスローブ#スピックアンドスパンSpickandSpanプラージュPlageフレームワークFRAMeWORKジャーナルスタンダードJOURNALSTANDARDユナイテッドアローズUNITEDARROWSシップスSHIPSビームスBEAMS#シャツ#ブラウス#ehkasopo#エヘカソポ素材...コットンカラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/cotton610561.html
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