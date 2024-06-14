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フェラガモ　ハンドバッグ　ガンチーニ　ブラック
商品番号 T55873327509
商品名

フェラガモ　ハンドバッグ　ガンチーニ　ブラック
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年以上前に購入し、大事に使っていました。使用頻度は低かったです。今後使うこともないと思いますので、出品いたします。表に目立った傷はありませんが、内側の布に紅茶のシミがあります（涙）同じモデルの中では最安値だと思います。※価格交渉は苦手です、色々考えて設定しています。値引きコメントにはお返事できない場合があります。よろしくお願いします。ご理解いただける方よろしくお願いします。底幅　32センチマチ　10センチ高さ　22センチ全高　40センチカラー···ブラック素材···牛革(本革)種類···ハンドバッグ
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