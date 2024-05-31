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AULENTTI オウレンティ　2way ショルダーバッグ　ミニハンドバッグ
商品番号 I76759968683
商品名

AULENTTI オウレンティ　2way ショルダーバッグ　ミニハンドバッグ
ブランド名 オウレンティ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後2回ほど使用したものの別のバッグを購入し使わなくなったので出品いたします。状態も傷汚れ等なく非常に綺麗ですが、自宅保管のため完璧を求める方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします。●サイズ縦:約18.5cm横:約14.7cmマチ:約5cm手持ち部分:約22cm肩掛け紐　:約68〜123cm(調節可能)※素人での採寸ですので多少の誤差にはご容赦ください。即購入OK・まとめて購入希望もOKご質問等含めお気軽にご連絡下さい。カラー···ホワイト種類···ミニショルダーバッグ素材···その他レザー(本革)
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