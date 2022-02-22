シマちゃん専用 群言堂 根根バルーンパンツ　　ベージュ　　　　996

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商品詳細
麻100%股下 45.5cm全長 77.5cmウエストも裾もゴム製なので履き心地抜群。自然素材なので糸玉あります。色はアップ写真が現実に1番近いです。たくさん所有しておりますのでお色違いやデザイン違いも出品しております。＃群言堂#もんぺパンツ
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