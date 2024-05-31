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genten ゲンテン　ショルダーバッグ　ボストンバッグ
商品番号 I76024425419
商品名

genten ゲンテン　ショルダーバッグ　ボストンバッグ
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バッグサイズ···A4サイズ収納可素材···山羊革柄・デザイン···無地色…ダークブラウンですが、黒に近いです。　　写真１枚目が実際と近いと思います。山羊革をウォッシュ加工したものなので、使い込んだ様な感じにクシャクシャとしたユーズド感が特徴です。革ですが比較てきに水にも強く、多少の雨でしたら、シミになりにくいと思います。チャックの横あたりに革の傷がありますので、写真8.９枚目をご確認下さい。男性でも女性でも使えるユニセックスなバッグです。ポケットは外側に１つ。中には2つで、チャックのポーチが付属しています。ポーチはベルトで繋がっていますが、取り外しできます。サイズは縦約30cm横約43cmマチ約14cm中古品になりますので、完璧を求める方はご遠慮下さい。
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