【貴重】三革屋denim デニムバッグ ショルダーバッグ サコッシュバッグ

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ご覧頂きありがとうございます。三革屋denimproject【sacochebag】 herringbone\u0026indigoblue４月からイベント会場で先行販売中のサコッシュバッグの進化版♬注)受注生産の為、発送予定より購入から発送までお時間がかかります。あらかじめご了承下さい。※YouTubeで各種商品動画公開中です。【三革屋denimoita】商品に使用してある素材はとても貴重な生地を使っています‼️岡山県児島にあるデニムメーカーgraphzeroオリジナルのヘリンボーンと某有名デニムメーカーオリジナルのデニム生地(新品未使用)のコラボサコッシュ♬２つのデニムメーカーコラボのバッグなんて…個人で作らないと持てませんよねぇ〜だから…作りました。※graphzeroオリジナルデニムは、実際に児島の店舗に出かけ譲って頂きました。社長の許可を頂き公開しています。注)リメイク商品ではありません❗️◎素材graphzeroオリジナル【オレンジ耳】の針抜きヘリンボーンと、某有名デニムメーカー(メーカー非公開)のオリジナルデニム使用。※実際、graphzeroジーンズに使われている生地と同じです。◎金具は全てデニムパンツなどに使われているボタンや真鍮カシメなどを使用。◎革素材は兵庫県姫路市で鞣されている国産牛のヌメ革(生成り)を使っています。ペンギン焼き押し。◎ショルダーベルトとても貴重なショルダーベルト使用今では作られていない、約３０年前に作られたセルビッジデニムの紐を譲って頂きました。※デニム紐に若干の色焼け？色汚れ？が有ります。約２ミリ厚を使用。長さ約１３０センチ(最長)幅約1.５センチ。◎サコッシュバッグ縦約１８センチ 横約２6センチ※マチなし。注)デニム生地は、ノンウォッシュ(未洗い)の為色移りします。使用の際はご注意下さい。どこにも売ってない‼️買えないサコッシュバッグいかがですか♬アメカジデニムバッグサコッシュバッグLevi'sリーバイスedwinエドウィンbigjognビックジョン児島ジーンズグラフゼロサムライジーンズ桃太郎ジーンズハリウッドランチマーケットジーンズ