マイケルコース　ハンド　ショルダーバッグ　2way ゴールド金具ロゴ　斜め掛け

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マイケルコースの2wayハンドバッグバッグです。全体的に美品ですが、少し汚れや金属のスレがございますのでご了承下さい＾＾こちらの商品はお値下げ交渉ご遠慮下さい＾＾縦18cm横25cmマチ10cmショルダー紐最短104cm（金具含まない）長さ5段階調整 真ん中ファスナー30S6GS7S1LOYSTERNS即購入OK！中古品にご理解いただける方のみお願い致します＾＾おまとめ買いの場合、お気持ちですがお値下げさせて頂きます♡お荷物によりラクメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便の変更あります。素材···牛革(本革)レザーカラー···ベージュサフィアーノ 肩掛け