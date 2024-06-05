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超美品★CHANEL シャネル 長財布　シルバー金具
商品番号 B16554540428
商品名

超美品★CHANEL シャネル 長財布　シルバー金具
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 23,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイで購入しました。エナメル素材に角スレ、ベタつきなどありません。小銭は入れないので小銭入れも綺麗です。カード収納のところに目立ちませんがキズがあります。お札収納のところにわずかに汚れががありますが、主観ですが内側でごくわずかな為気になりません。・使用期間が短い為、未使用近いくらい綺麗です。素材···エナメルカラー···レッド財布形···長財布柄・デザイン···無地※返品は出来ないので宜しくお願いしますm(__)m
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