超美品★CHANEL シャネル 長財布　シルバー金具

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商品詳細
ハワイで購入しました。エナメル素材に角スレ、ベタつきなどありません。小銭は入れないので小銭入れも綺麗です。カード収納のところに目立ちませんがキズがあります。お札収納のところにわずかに汚れががありますが、主観ですが内側でごくわずかな為気になりません。・使用期間が短い為、未使用近いくらい綺麗です。素材···エナメルカラー···レッド財布形···長財布柄・デザイン···無地※返品は出来ないので宜しくお願いしますm(__)m
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http://narcologia.ru/goods/preference388538.html
http://narcologia.ru/goods/revamp740122.html
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