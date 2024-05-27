値下げ★Dessin de Mode デッサンドモード　タイプライターシャツ　M

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商品詳細
★ややゆったりシルエットのドロップショルダーシャツです。袖も太めでとてもかわいいです。ハリのある薄手のタイプライター生地です。第一ボタンのないデザインです。背中にタック入りで、動きやすいです。細かいシワなどがありますが、目立つ傷汚れなどはありません。画像をご確認いただき、ご検討ください。(中古品ですので、ご了承ください)きれいに畳んで発送いたしますが、畳みジワなどはご了承ください。どうぞよろしくお願いいたします。#rinのレディースアイテム↑その他も色々出品しています！【ブランド】デッサンドモードDessindeMode【アイテム】レディースタイプライターコットンワイドシャツドロップショルダー 五分袖日本製【カラー】グレー 【サイズ】表記：1平置きサイズ(約)身丈：63.5cm(襟横〜裾まで)身幅：51cm(脇下)肩幅：57cm袖丈：26.5cm裄丈：57cm(首元襟タグ中央〜袖口まで)(素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。)
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