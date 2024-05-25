Y's ワイズ プリント 花 抜染 葉 Tシャツ 3 黒 前面 ポイント【希少】

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ご覧頂きありがとうございます。≪ヴィンテージ・送料は無料、安心の即日発送です。コメントなし・即購入ＯＫ!≫黒を基調としたアイテムが特徴のファッションブランド【ワイズ】の前面に描かれた花モチーフが特徴的なTシャツです。レーヨン＆麻素材で触り心地もよい一着です。以下が商品の詳細です。●ブランドワイズ ヨウジヤマモト●アイテムTシャツ●サイズ(cm)表記サイズ：3着丈：50身幅：49肩幅：-袖丈：22※平置き採寸のため、多少の誤差はご了承ください。●状態目立った傷や汚れ等がなく、まだまだお使いいただけます。●発送ゆうゆうメルカリ便で発送予定です。基本的に24時間以内に発送です!●梱包について本体はキズが付かないよう丁寧に梱包させて発送させていただきます。発送の時はコンパクトにたたませていただきますのでご理解の程よろしくお願い致します。※必読※人気商品のため、他のユーザー様に買われてしまわないようお早めにご注文くださいませ！！お気軽にコメントを下さい。誠意をもってお取引させて頂きます！！☆フォロー割実施中 5%OFF☆※ご希望の方は購入後の価格変更ができないため、必ず購入前にコメントでお知らせください。■商品一覧はこちら#penpenstore袖丈···半袖素材···コットンカラー···ブラック柄・デザイン···花柄K09Y001#YohjiYamamoto#y3