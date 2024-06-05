新品未使用！ワコール　パルファージュ　ベビードール　キャミソール　刺繍　レース

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ワコールパルファージュのベビードールです。上品な刺繍が胸元に施され立体感と高級感のあるキャミソール。背面のワンポイントで後ろ姿もさりげなくお洒落に♪カラー···ピンク柄・デザイン···刺繍季節感···春、夏、秋、冬新品タグ付ですが、自宅保管の為、ご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。直接肌に触れる商品の為、返品・交換はお受け出来ません。ご不明な点はご購入前にコメント欄よりお願い致します☆