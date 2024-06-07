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akane utsunomiya ニットキャミソール
商品番号 A64731877964
商品名

akane utsunomiya ニットキャミソール
ブランド名 Avital
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

akaneakaneutsunomiya(アカネウツノミヤ)ニットキャミソールです。こちらのカラーをお探しの方にぜひ。定価約34,000円身幅:約38cm総丈:約47cm目立ったダメージや汚れ等なく、まだまだ着ていただける状態です。今の季節はTシャツと重ねたり、シャツの中に着たり、1枚でも雰囲気が出る万能なお洋服です。ご質問等ございましたらお気軽にコメントをお願いいたします☺︎⚫︎商品説明(サイトから引用)素材とカラーリングでニットキャミソールをモード感たっぷりに仕上げたアイテム。フィット感があり、ソフトなタッチで肌触り良く仕上げています。インナーやボトムス選びで表情豊かにスタイリングを楽しめる一着。Un3d./caban/tarohoriuchi/3.1PhilliplimbaserangeJilsander/leinwande/palomawool/murralmameMARNIchloeIENAアダムエロペPERKA.P.C.melangeboudoirSOLOVdeptlochiemm6jonnlynxFACETASMMartinMargielaTOGAclaneameri6rokuG.V.G.V.sisterjaneRonHermanverybrainsacaifumikauchidajunmikamirokuUNITEDARROWSSHIPSkhajuBEAMSJOURNALSTANDARDTOMMOROWLANDSHINZONEUNITEDTOKYOCLANESTUDIOUShelmitlangTOGAZARAUNIQLOH\u0026MPerverzeTANKotohayokozawaLeinwandebeautifulpeopleRonhermanTheDallasfumietanakalittlesuzietricotCOMMEdesGARCONSトリココムデギャルソンコムデギャルソンコムコムジュンヤワタナベYohjiYamamotoヨウジヤマモトLIMIfeuリミフゥマルタンマルジェラ
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