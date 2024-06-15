セリーヌ　CELINE バッグ　鞄　新品未使用

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セリーヌCELINEハンドバッグショルダーバッグ鞄附属品保存袋 ショルダー紐商品詳細カラー：タン(キャメル/ダークブラウン)縦:約20.5cm横:約17cmマチ:約5cm持ち手：最長26cm最大幅1.7cm本体カラー：タン金具カラー：ゴールド状態新品 未使用こちらのサイトでお譲り頂きましたがサイズが合わなかった為出品致します。小さい鞄ですが長財布入ります◎こちらは並行輸入品のようです。ご理解の上ご購入お願い致します。即購入OKお値下げ不可