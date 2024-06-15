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【レア品】シャネルCHANELチェーン肩掛けトートバッグ　ココマークターンロック
商品番号 R46936201007
商品名

【レア品】シャネルCHANELチェーン肩掛けトートバッグ　ココマークターンロック
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 27,372 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気のシャネルのチェーン肩掛けトートバッグです^^マットゴールドで上品です。正面のターンロックココマーク（固定）やマトラッセステッチも素敵です◎ポケット多く使い勝手良さそうです。・ギャランティシール、ゴールドシールあり・イタリア製【ブランド】CHANEL/シャネル【素材】レザー/本革、スエードゴールド金具【コンディション】外側細かいすれ、細かいよごれ。四隅すれ。内側特に無し。ファスナー、スナップ動作スムーズ。べたつき無し。まだまだご使用、頂けます。貴重なヴィンテージ品で御座います。新品同様では御座いません。御理解お願い致します。【サイズ】高さ　約32cm　横幅　約30cm　マチ　約9cm　【ポケット】3つ【カラー】ベージュ【付属品】なし【購入場所】真贋鑑定済みオークション会場#CHANELbag#シャネルチェーントートバッグ#mariabytokyoの一覧こちらから¥75980→お値下げしました^^＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿♡即購入、大歓迎です♡コメントのやり取り中でも即購入の方を優先しております。安心してお取引出来るようにいつも心掛けています。どうぞ宜しくお願い致します(*˘︶˘*).。.:*
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