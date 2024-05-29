☆新品☆ツモリチサト クラゲ柄 ショルダーバッグ

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商品詳細
16500円→12000円新品未使用です、使わないため出品します。3万円程度で購入しました。クラゲの柄がとても可愛いです、ショルダー用のベルトは取り外し可能です。ベルトに少し保管時のくせがあります、気になる方のご購入はお控えください。横33高さ22マチ(底の1番広いところ)13持ち手ベルト59ショルダーベルト87素人採寸ですので誤差はご了承ください。返品は受け付けておりません。ネネット、メルシーボークー、FRAPBOIS、ツモリチサト、ゴルフウェアその他多くのお品物を出品しております。他の商品も是非ご覧ください◎
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