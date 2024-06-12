FERRIRA 革編みバッグ

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商品詳細
◼️FERRIRA革編みバッグになります。◼️革表面にスレ傷、シミ、汚れ等がございます。 画像に写ってない、見落とした傷、シミ、汚れなどがあるかもしれませんので、ご理解の上お買い求め下さいませ。素材···牛革(本革)カラー···ブラウン種類···その他ショルダーバッグ
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