Needles 23ss トラックパンツ　ストレート　白✖️紫

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NEEDLES23SS TRACKPANT-POLYSMOOTHカラー アイスホワイトサイズレディース 2 ウエスト65cm/総丈101cm/裾幅21cm画像は女性が履いているシルエットのイメージです。７月に購入し、7.8回着用しました。1ミリ位の薄い点染みがあります（画像4枚目）履いていただくと目立ちません。染み抜きで落ちそうな気もします。レディースサイズはメンズでは大きすぎる方や男性で細めに履きたい方にお勧めです。また取扱店も少ないことからレディースサイズはとても希少です。宜しくお願い致します。