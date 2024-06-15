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最終価格　まもなく出品終了 *＊ツハルバイサマンサモスモス　半袖ブラウス
商品番号 S86902283173
商品名

最終価格　まもなく出品終了 *＊ツハルバイサマンサモスモス　半袖ブラウス
ブランド名 ツハルバイサマンサモスモス
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終価格　まもなく出品終了*＊ツハルバイサマンサモスモス半袖ブラウスカラー：ブルー素材：本体　麻100%　レース部分　綿100%着用回数：1回（洗濯は3回しています）サイズ：フリー着丈59cm　肩幅49cm　袖丈16.5cm　身幅63cm（素人採寸の為、多少の誤差がございます。おおよその目安として参考にしてください）☆値下げ交渉不可☆値下げ交渉のコメントにご返信はいたしませんので、あらかじめご了承下さい。中古品、自宅での保管品になりますので、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。コメントをされる方、ご購入を検討される方は必ずプロフィールをご覧になってください。よろしくお願いいたします。#サマンサモスモス#ツハルバイサマンサモスモス素材...麻カラー...ブルー袖丈...半袖
http://narcologia.ru/goods/Addict77518.html
http://narcologia.ru/goods/plaque625607.html
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11月7日に出品終了 *＊ツハルバイサマンサモスモス 半袖ブラウス ...

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