最終価格　まもなく出品終了 *＊ツハルバイサマンサモスモス　半袖ブラウス

最終価格 まもなく出品終了*＊ツハルバイサマンサモスモス半袖ブラウスカラー：ブルー素材：本体 麻100% レース部分 綿100%着用回数：1回（洗濯は3回しています）サイズ：フリー着丈59cm 肩幅49cm 袖丈16.5cm 身幅63cm（素人採寸の為、多少の誤差がございます。おおよその目安として参考にしてください）☆値下げ交渉不可☆値下げ交渉のコメントにご返信はいたしませんので、あらかじめご了承下さい。中古品、自宅での保管品になりますので、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。コメントをされる方、ご購入を検討される方は必ずプロフィールをご覧になってください。よろしくお願いいたします。#サマンサモスモス#ツハルバイサマンサモスモス素材...麻カラー...ブルー袖丈...半袖



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