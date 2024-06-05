LACOSTE ラコステ 半袖Tシャツ Uネック ブルー 36サイズ

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ご覧いただきありがとうございますꕤ*.゜☆フォロー様割引き行っております1000円以上～100円OFF3000円以上～200円OFF5000円以上～300円OFF※購入前にコメント欄にてフォロワーとコメント下さい。金額の変更後、ご購入していただきますよう、お願い致します。コメントなしでご購入された場合や、金額の変更前にご購入された場合は、割引きできませんので、ご了承ください。急にお値段の変更、商品の削除する事がございます。*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*――――【ブランド】:LACOSTE*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*――――【サイズ】:写真をご覧下さい*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*――――【色】ブルー*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*――――【商品説明】左胸元にロゴ有り胸元が結構開いています。紐があるのでスカート風になるTシャツです。目立つよごれなどはございません。自宅保管ですので、気になる方は御遠慮下さい。写真は映り具合により、若干色味が異なる場合がございます。*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*――――※古着ですので、多少のシミ、シワなど御理解のある方のみ、ご購入の程、よろしくお願い致します。お値段交渉や、セールとフォロー割りの併用は行っておりませんm(__)mなるべく、シミ抜きや毛玉を取っておりますが、見落としなどあるかもしれませんので、ご了承ください。お尋ねになりたい方はお気軽にコメント欄にてご連絡下さい⑅︎◡̈︎*他にも多数出品しておりますので、ご覧頂きましたら光栄です❁⃘最後までご覧いただきありがとうございますꕤ*.゜n3339