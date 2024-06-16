ヴィクトリアシークレット夏パジャマ

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商品詳細
新品未使用。アメリカサイズS日本サイズM袖丈···半袖短パン柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋上下セットです。参考までにコットン素材で、手触りとても柔らかいです。これから贅沢な睡眠時間にぜひこの可愛いパジャマと一緒に自分ご褒美に、彼女のプレゼントにいかがでしょうか。#ヴィクトリアシークレットパジャマ#victoria’ssecret#ヴィクトリアシークレットルームウェア#パジャマ#ルームウェア#ヴィクトリアシークレットパジャマ
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