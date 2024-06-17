fit moreフィットモア半袖ブラウス

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カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋フィットモアfitmoreバルーンスリーブミニフリルブラウスバルーンスリーブとミニフリルが可愛いです◾️素材ポリエステル80％/綿20％伸縮なし、裏地なしです。◾️サイズ...FREE着丈62cm肩幅54cm袖丈14cm袖口16～20cm身幅49cm裾幅90cm2回着用し、自宅保管しておりました。コメントなしの即購入OKです！素人検品ですので見落としがあるかもしれません。細かい事を気にされる方のご購入は絶対にご遠慮下さい。自宅保管していた物、中古品にご理解の上、ご検討よろしくお願い致します。※常識のない方・神経質な方・クレーマーの方はご遠慮下さい※小さく折りたたんでの発送になります。ご了承下さいませ。※トラブルを避けるため、プロフィールを必ずお読みいただき、ご納得の上でのご購入をお願いします。