美品★H2J ハイドロゲン 迷彩長袖ポロシャツ

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ハイドロゲンH2Jの長袖シャツ美品です水通しはしていますが、着用した記憶がなく、未使用に近いを選択してます。着ていたとしても一度かと思います。プリントの割れもなく美品です。襟、袖等、5枚目の通り全てダメージ加工されており、破れではありません。細かな事が気になる方はご購入をお控え下さい。