新品　黒ワンピース　シンプルiライン　フリーサイズ

カラー···ブラック柄・デザイン···レースネック···Vネック季節感···春、夏、秋バスト93着丈110同じようなデザインがあったので出品しますシンプルですが胸元がゴージャスなレースです結婚式やパーティーなどで着る予定で購入しました。が、出番なく、三月に購入したばかりですので、今期ものです。少しお安くします！ご相談ください定価19800円



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