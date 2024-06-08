ヒロコビス　elleNtieL ヒロココシノ　美品

ヒロコビス HIROKOBISellentiel.のトップスです。ヒロココシノインターナショナルのブランドです。★お値下げコメントはお控えください。★サイズ 9平置きでおおよそ、身幅42㎝、着丈（後ろ身頃肩から）53㎝★手洗い可★色 黒 黒に近い濃紺にも、、★着用回数 少ないです。飽きのこないシンプルなデザインでスカート、パンツどちらにも合わせて頂けると感じます。ストレッチ素材でシワになり難い生地感です。着用回数は少ないので美品だと感じますが個人保管・検品のため見落としがある場合がございます、神経質な方のご購入はご遠慮ください。ご理解を頂ける方にお願い致します。他商品欄にて、インディヴィ、アンタイトル、シビラ、レリアン、ヒロコビス、ピノーレ、セシオ、セシオセラ、セラビ、キング、オースチンリード、伊太利屋、ハナイユキコ、森英恵、ヒロココシノ、銀座マギー、レナウンルック、プルックスブラザーズ、ニューヨーカー、キング、自由区、東京スタイルも合わせて出品中です。



HIROKO BIS - 美品 esseNtieL HIROKO BIS エッセンシャル ヒロコビス ...



ヒロコビスHIROKO BIS eSSeNtieL デニム転写プリント切替ノースリーブ ...



ヒロコビスHIROKO BIS eSSeNtieL ジャガード切替ニットジャケット 黒白9



HIROKO BIS - 美品 esseNtieL HIROKO BIS エッセンシャル ヒロコビス ...



ヒロコビスHIROKO BIS シワプリーツハイネックセットアップ ベージュ9・M位



ヒロコビス「esseNtieL」９号 濃紺 レーヨン ナイロン さらっと涼しげ ...



HIROKO BIS - 美品 esseNtieL HIROKO BIS エッセンシャル ヒロコビス ...



ヒロコビス「esseNtieL」９号 濃紺 レーヨン ナイロン さらっと涼しげ ...



未使用品 ヒロコビス HIROKO BIS essentiel パンツ レギンス ...



中古】ヒロコビス HIROKO BIS essentiel パンツ サブリナパンツ ...



HIROKO BIS - 未使用 21AW ヒロコビス HIROKO BIS ボタンレスロング ...



ヒロコビス HIROKO BIS essentiel パンツ レギンス アンクルパンツ ...



送料無料 essentiel HIROKO BIS 騙し絵カットソー・11△エッセンシャル ...



HIROKO BIS - 美品 esseNtieL HIROKO BIS エッセンシャル ヒロコビス ...



ヒロコビス HIROKO BIS essentiel パンツ レギンス クロップド ...