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ヒロコビス　elleNtieL ヒロココシノ　美品
商品番号 V41649735030
商品名

ヒロコビス　elleNtieL ヒロココシノ　美品
ブランド名 ヒロコビス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒロコビス　HIROKOBISellentiel.のトップスです。ヒロココシノインターナショナルのブランドです。★お値下げコメントはお控えください。★サイズ　9平置きでおおよそ、身幅42㎝、着丈（後ろ身頃肩から）53㎝★手洗い可★色　黒　黒に近い濃紺にも、、★着用回数　少ないです。飽きのこないシンプルなデザインでスカート、パンツどちらにも合わせて頂けると感じます。ストレッチ素材でシワになり難い生地感です。着用回数は少ないので美品だと感じますが個人保管・検品のため見落としがある場合がございます、神経質な方のご購入はご遠慮ください。ご理解を頂ける方にお願い致します。他商品欄にて、インディヴィ、アンタイトル、シビラ、レリアン、ヒロコビス、ピノーレ、セシオ、セシオセラ、セラビ、キング、オースチンリード、伊太利屋、ハナイユキコ、森英恵、ヒロココシノ、銀座マギー、レナウンルック、プルックスブラザーズ、ニューヨーカー、キング、自由区、東京スタイルも合わせて出品中です。
http://narcologia.ru/goods/troupe971211.html
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