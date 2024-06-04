♡ クロスセーラーブラウスxクロスチェーンスカート ♡

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୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧クロスセーラーブラウスとクロスチェーンスカートのセットアップです^っ̫\u003c^⊃━♡*:•*∴:地雷ちゃんコーデを引き立たせてくれるトップス＆スカートが登場꒰ᐡ。•·•。ᐡ꒱！現在完売物ですദ്ദി^._.^)#ジャニーズ#歌い手#地雷系#ロリータ#ライブ#コンサート#コスプレ#メイド服#ハロウィン#クリスマス#イベント#パーティ#仮装#アイテム#サンリオ#ロリータ#地雷#地雷系#魔法少女#KーPOP#韓国#量産型#ゆめかわいい#うさくみゃ#病みかわいい#ゴスロリ#猫#天使界隈#水色界隈#水色系統#サブカル女子#水色#白色#水色コーデ#白色コーデ#透明感#白コーデ#自撮り界隈#青コーデ#サブカル#サブカル水色#ブルー#blue#寒色女子#寒色#水色系統#水色好き#ファッション#コーデ#ピンク界隈