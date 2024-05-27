【最後価格❗️】INGEBORG綿ブロード人気のマグノリア柄ワンピース

値下げ9,500→7,500インゲボルグの綿ブロードの七分袖ワンピースです。カネコピンクに大輪の花を咲かせるマグノリア(泰山木、白蓮木)の柄が凄く素敵です♥️肩、袖付け、背中、腰のところのスモッキングもお洒落ですね♪ウエストのゴムは経年で伸びてきてます。ウエストに付属のベルトが付いていますので着用には問題ないです。前は裾までボタンです。こちらのワンピースにはポケットはございません。色柄がとても好きでしたが、体型的に似合わなくなり出品致します。ウエストゴムの伸び以外はシミ汚れ、色褪せもなく良いコンディションです。【サイズ】着丈127㎝肩幅47㎝身幅57㎝袖丈33㎝ウエストゴム【素材】綿他にもインゲボルグ等、出品しておりますのでどうぞご覧くださいませ。#インゲボルグ#インゲボルグワンピース#インゲボルグ綿ブロード#カネコイサオ#ピンクハウス#ワンダフルワールド#ケティ#パウダー



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