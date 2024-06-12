アンテプリマ　ワイヤーバック　ショルダーバック　ルケット　アジア限定カラー

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数年前に表参道ヒルズで購入アジア限定色濃いネイビーのようなカラーです。サイズ：横26/高さ19数年前で6万円弱だったと記憶しております。まだまだ綺麗だと思いますが、金具部分の禿げ、付属袋の黄ばみなどがございますので写真にてご確認くださいませ。何かございましたらお気軽に⭐︎