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未使用　キャスキッドソン　ミニショルダー　ディッツィ　イエロー×ネイビー　本革
商品番号 M17559097395
商品名

未使用　キャスキッドソン　ミニショルダー　ディッツィ　イエロー×ネイビー　本革
ブランド名 キャスキッドソン
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...牛革(本革)カラー...イエロー種類...ミニショルダーバッグキャス・キッドソンミニショルダー購入したものの、使用せず専用の袋にいれたまま保管していました時が経ち、自分で持つには可愛すぎると思い出品しました　是非ご活用くださる方に定価は25000円以上だったと思います
http://narcologia.ru/goods/sepulchral592232.html
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