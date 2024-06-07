未使用　キャスキッドソン　ミニショルダー　ディッツィ　イエロー×ネイビー　本革

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商品詳細
素材...牛革(本革)カラー...イエロー種類...ミニショルダーバッグキャス・キッドソンミニショルダー購入したものの、使用せず専用の袋にいれたまま保管していました時が経ち、自分で持つには可愛すぎると思い出品しました 是非ご活用くださる方に定価は25000円以上だったと思います
http://narcologia.ru/goods/sepulchral592232.html
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