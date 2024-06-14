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YAMAHA パシフィカ PACIFICA-012 初心者入門14点セット
商品番号 B29048950157
商品名

YAMAHA パシフィカ PACIFICA-012 初心者入門14点セット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレキギターの初心者入門セットです。数回使用しましたが、挫折したため出品します。セレクターの部分が変色していますが(6枚目参照)、他の部分には傷や汚れはありません。状態は良いと思いますが、1度人の手に渡った中古品です。ご理解いただける方はよろしくお願いいたします。カラーダークブルーメタリック①ギター本体②ソフトケース③ギタースタンド④チューナー⑤ストラップ⑥カポタスト⑦クロス⑧ポリッシュ未使用未開封⑨ピック3枚⑩ピックケース⑪交換用弦未使用未開封⑫ストリングワインダー⑬シールド⑭ヤマハアンプ
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