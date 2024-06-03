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chloe クロエ アリス 2way バッグ ギャランティカード有り
商品番号 A71288443474
商品名

chloe クロエ アリス 2way バッグ ギャランティカード有り
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロエの本革製2wayハンドバッグです。デザイン、色に惹かれて購入しました。ピンクオレンジと黒がマッチしたとてもインパクトのあるバッグだと思います。本革1,300gありますので、全体的にどっしりした感じがします。未開封のストラップ。ギャランティカードもついております。ほぼ未使用なので目立った傷汚れはありませんが、中古品であることは予めご了承ください。サイズは横37㎝×縦17㎝×マチ19㎝くらい。興味お有りの方は是非ご検討ください！カラー···オレンジ種類···ハンドバッグ　ショルダーバッグ
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