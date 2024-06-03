chloe クロエ アリス 2way バッグ ギャランティカード有り

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Chloe クロエ アリス - ショルダーバッグ

クロエの本革製2wayハンドバッグです。デザイン、色に惹かれて購入しました。ピンクオレンジと黒がマッチしたとてもインパクトのあるバッグだと思います。本革1,300gありますので、全体的にどっしりした感じがします。未開封のストラップ。ギャランティカードもついております。ほぼ未使用なので目立った傷汚れはありませんが、中古品であることは予めご了承ください。サイズは横37㎝×縦17㎝×マチ19㎝くらい。興味お有りの方は是非ご検討ください！カラー···オレンジ種類···ハンドバッグ ショルダーバッグ