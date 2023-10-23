再値下げ！7−I D concept 13号 新品タグ付 コーディガン

お色目はネイビー、生地はウール、アクリルでウールリッチブレンドのタグが付いており、厳しい品質基準をクリアした世界共通のシンボルマークの様です。チクチク感は感じられず柔らか目で滑らかな生地感です。お袖はラグラン袖、打ち併せ部は隠しボタンとして大きいスナップボタンがWで付いており留めて頂いても、バサッと羽織って頂いてもステキに着用して頂けると思います。オフィスにもオフにも万能に活躍して頂けると思います(^^)若干保管ジワがございます。ご了承して頂ける方に宜しくお願い致しますm(__)m表記サイズ13号胸囲100着丈79検索用ジャーナルスタンダードユナイテッドアローズビームスアンタイトルタバサコムサデモードトゥモローランドペイトンプレイスイネド



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