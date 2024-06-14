ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー バラモスブロス ...

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商品詳細
ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリーバラモスブロスです。新品未開封品です。ウィンドウに痛みがありますので、予めご了承ください。購入後は開封せずに暗所にて保管をしていますが、一度人の手に渡ったことをご理解の上、お手続きにお進みください。生産時からの個体差、汚れ、擦れやシワ、梱包の傷等を気にされる方、完璧を求める方や極端に神経質な方はご遠慮下さい。
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