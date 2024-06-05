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値下げ！ロンハーマン レイチェルアントノフ トップス ラベンダー
商品番号 H70650336327
商品名

値下げ！ロンハーマン レイチェルアントノフ トップス ラベンダー
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値下げしました】四年前にロンハーマンにて購入。レイチェルアントノフのトップスです。Sサイズ。普段Mサイズの方も着れると思います^^デニムとの相性がとても良く可愛いです♡当時、雑誌で一目惚れしロンハーマンのお店で購入いたしました！定価は3万円ほどでした。着用回数2回のみ。
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