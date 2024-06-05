値下げ！ロンハーマン レイチェルアントノフ トップス ラベンダー

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【値下げしました】四年前にロンハーマンにて購入。レイチェルアントノフのトップスです。Sサイズ。普段Mサイズの方も着れると思います^^デニムとの相性がとても良く可愛いです♡当時、雑誌で一目惚れしロンハーマンのお店で購入いたしました！定価は3万円ほどでした。着用回数2回のみ。