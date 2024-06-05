3.1 Phillip Lim フィリップリム ショートキャミワンピース

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、御購入をお待ちしています。【商品の説明】商品名:フリル裾ショートキャミワンピースブランド・メーカー：3.1PhillipLimサイズ：0（xs相当）（着丈63・身幅32）cm着用モデル：150-160前後50kg前後体型素材：シルク100%カラー：black定価：4万円-程度3.1PhillipLim(スリーワンフィリップリム)はアメリカ、ニューヨークを拠点とするファッションブランド。クリーンでカジュアルフェミニンを追求したデザインが特徴。オーセンティックなデザインですが、シルクの肌触りやドレープ感が上品さを表現します。【商品の状態】使用状況:B(着用6-10回前後の傷や汚れ無く状態が良い状態)注意事項:【状態ランク詳細】S(新品タグ付き)A(タグ無し未使用品、新古品)AB(着用1回や試着程度の極めて未使用に近い状態)BA(着用2-5回未満の使用感が薄く極めて綺麗な状態)B(着用6-10回前後の傷や汚れ無く状態が良い状態)BC(一般的な中古商品で使用感がそれなりにある状態)C(使用感頻度が高く、部分的に傷や汚れがある状態)D(生地劣化や目立つ傷や汚れがある状態)【その他】#stocktheroom不明点はご質問ください。柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬