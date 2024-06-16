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★新品タグ付★ラコステ 五分袖ポロシャツ/レディース/ダークグリーン/サイズ34
商品番号 Q76681217201
商品名

★新品タグ付★ラコステ 五分袖ポロシャツ/レディース/ダークグリーン/サイズ34
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色が合わないため、着ないまましまっておりました。今回撮影のため袋から出しました。カラーは深めのグリーンです。五分袖のため、気になる二の腕がカバーできます！【サイズ】タグ表記34肩幅35cm身幅43cm袖丈25cm着丈60.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【素材】コットン100%【定価】¥15,400※自宅保管のため、畳みジワ等細かい点が気になる方は購入をご遠慮願います。#ラコステ#LACOSTE#ポロシャツ#五分袖#半袖
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